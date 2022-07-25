AHEP’in Yeni Başkanı Osman Özçelik

Yaklaşık 4 yıldır Alanya HEP Mütevelli Heyeti Başkanlığı görevini başarılı bir şekilde devam ettiren Hilmi Tokuş, hizmet süresini tamamlayarak görevi işadamı Osman Özçelik'e devretti.

Aynı zamanda Alanya'nın İsveç Fahri Konsolosu da olan Tokuş, ayrılığına ilişkin açıklama yaptı.



'ŞEKLEN İSTİFA GİBİ GÖRÜNSE DE İSTİFA DEĞİL'

Tokuş, "Bildiğiniz üzere Mütevelli Heyeti Başkanlığı görevi 4 yılda bir değişiyor. Ben de 4 yıllık görevimi başarılı bir şekilde tamamladım. Akademik takvim ile ilgili kararlar da temmuz ayında alınıyor. Yeni döneme ilişkin kararları yeni başkanın alması daha etik olacaktı. Bu nedenle şeklen bir istifa gibi görünse de aslında bu bir istifa değil. Görev sürem doldu. Başta tüm çalışmalarımızda en büyük destekçimiz olan Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu olmak üzere tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ederim" dedi.