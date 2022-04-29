Afrika’ya Gitmek İsteyen İkili Alanya’da Mola Verdi

Polonya’nın Wroclaw şehrinden eylül sonu yola çıkan Mateusz Andrulewicz ile Mateusz Gluch, Ukrayna, Moldova, Romanya, Bulgaristan ve Yunanistan üzerinden Türkiye'ye geldiler. Afrika’ya gitmek isteyen 2 genç Alanya'ya ulaşıp ilçenin güzelliklerini görebilmek için 3 gün mola verdi. Alanya Hamdullah Emin Paşa (HEP) Üniversitesi’ni de ziyaret eden Andrulewicz ile Gluch hazırlık sınıfı öğrencileri ile sohbet etti. Alanya HEP'i ziyaret etmelerinin ardından ikili Mersin'e doğru yola çıktı. Andrulewicz ile Gluch, İran, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Ürdün, Mısır üzerinden geçip hedefleri olan Güney Afrika'daki en eski şehir Cape Town'a ulaşmayı planlıyor