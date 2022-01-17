AEAH’ın Yeni Başhekimi Belli Oldu

Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Vekili Doç. Dr. Mustafa Etli'nin görevden alınmasının ardından yeni başhekim vekili atandı.

Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yeni Başhekim Vekili'nin Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı Dr. Alper Öztürk olduğu bildirildi.

Dr. Öğretim Üyesi olan Alper Öztürk, önceki Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi yönetiminde Başhekim Yardımcısı olarak görev yapıyordu. Öztürk'ün görevlendirmesinin yapıldığı, atama yazısının ise yarın Alanya'ya ulaşacağı bildirildi.