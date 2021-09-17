ADD Alanya’dan davet

ADD Alanya Şubesi Başkanı Zuhal Sirkeli yaptığı açıklamada, “THM’yi öğrenmek, öğretmek, unutturmamak, sevilen türküleri seslendirmek, sosyal bir etkinlik oluşturmak amacıyla oluşturduğumuz koromuz biri canlı, diğer üçü pandemi nedeniyle online olmak üzere toplam 4 konser gerçekleştirdi. Ayrıca THM koro kayıtlarımız devam ediyor. Kültürümüzün en önemli parçası olan halk müziğimizi yaşatmak, gelecek nesillere aktarmak adına yapacağımız çalışmalarımıza katılmak isteyen vatandaşlarımız derneğimize şahsen gelip form doldurarak kayıt yaptırabilir” dedi.