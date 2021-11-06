Açılışı Bakan Çavuşoğlu yaptı

İş hayatında yaptığı başarılı çalışmalarda adından söz ettiren Ali Kamburoğlu, Sri Lanka Fahri Konsolosu olmasını sağlayan resmi belgeyi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan adına Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu imzalamasının ardından Sri Lanka’nın Türkiye Büyükelçisi Mohamed Rizvi Hassen’in elinden alarak görevine başlamıştı. Sri Lanka’nın Antalya Fahri Konsolosluğunun açılış programı bugün düzenlenen görkemli bir törenle gerçekleştirildi. Açılış törenine Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da katılırken törende Alanya Kaymakamı Dr. Fatih Ürkmezer, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Ak Parti Alanya İlçe Teşkilatı Başkanı Mustafa Toklu, MHP Alanya İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan, CHP Başkanı Coşkun Karada, oda başkanları, iş dünyasının tanınan isimleri ve çok sayıda vatandaş da yer aldı.