ABD'nin Yunanistan'a Silah Sevkiyatı Açık Açık Görüntülendi
ABD'nin Yunanistan'a tırlar dolusu silah gönderdiği anlar bir Türk tır şoförünün kamerasına yansıdı. Trafikte hareket eden tırları görüntüleyen şoförün, "Yarım saattir böyle tırları solluyoruz. Adiler saldıracaklar herhalde. Bak bunlar Yunan tırları bunlar" ifadesini kullanması dikkat çekti.
ABD son dönemde yaptığı askeri sevkiyatlarla Yunanistan'ı adeta kendi askeri üssüne çevirdi. ABD ile geçen yıl Ekim ayında imzalanan savunma iş birliği anlaşması ile ilgili ABD-Yunanistan'da 3 yeni askeri üsse sahip oluyor. Anlaşma mayıs ayında Yunan parlamentosundan geçti.
DEDEAĞAÇ'A YAPILAN SEVKİYAT BÜYÜK YANKI UYANDIRDI
Aynı şekilde geçtiğimiz yılın sonunda Amerika Birleşik Devletleri'ne ait zırhlı sevkiyat gemisinin Türkiye sınırına yakın Dedeağaç Limanı'na çok sayıda helikopter, tank, zırhlı araç ve çeşitli askeri malzeme indirmesi yankı uyandırmıştı.
ABD ASKERİ ARAÇLARINI TAŞIYAN KONVOY GÖRÜNTÜLENDİ
Tartışmalar sürerken bir Türk tır şoförünün konuya ilişkin paylaştığı video dikkat çekti. Bulgaristan'da seyir halindeki bir Türk tır şoförü ABD askeri araçlarını taşıyan konvoyu görüntüledi.
"YARIM SAATTİR BÖYLE TIRLARI SOLLUYORUZ"
Videoyu Twitter'dan paylaşan şoför, "Şerefsizler bir dünya tır var. Yarım saattir böyle tırları solluyoruz. Adiler saldıracaklar herhalde. Bak bunlar Yunan tırları bunlar. Bulgaristan'dayız. Yunan tırları taşıyorlar tankları tüfekleri" diyor.
"GELECEĞİNİZ VARSA GÖRECEĞİNİZ DE VAR"
Videonun sonuna doğru şoförün "Gelin bakalım geleceğiniz varsa göreceğiniz de var" sözleri dikkat çekiyor.
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