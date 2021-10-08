8 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı

8 Ekim'de açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 30 bin 201 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 188 olarak kayıtlara geçti. Tedavisi tamamlanan 28 bin 167 hasta taburcu olurken bugün 360 bin 115 test yapıldı. Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 217 kişi hayatını kaybederken, 30 bin 19 de yeni vaka tespit edilmişti.

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama oranı ortalama yüzde 87.69 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 74.16 olurken 1., 2. ve 3. doz aşısını yaptıran vatandaş sayısı toplamda 112 milyon 37 bin 763'e yükseldi.