7 Yaylada Elektrik Yok!

CHP Haftalık Olağan Yönetim Kurulu Toplantısı düzenlendi. Toplantının ardından gündeme dair açıklamalarda bulunan CHP İlçe Başkanı Coşkun Karadağ, önce enerji konusuna değindi. Alanya’nın İncekum Mahallesi’ne bağlı Karaboynuzlar Yaylası’nın 400 yıllık elektrik sorununun çözülmesi için katkı sağlayanlara teşekkür eden Karadağ, “Sadece burada değil, birçok mahallede elektrik sorunu had safhada. Bucak’ın Çökele Yaylası’nda, Uzunöz’ün Erik Deresi Yaylası’nda, Alacami’nin Elmalı Su Yaylası’nda, Elikesik’in Yöremece Yaylası’nda, Toslak’ın Sulucameydan Yaylası’nda, Yeşilöz’ün yaylasında, Gevne Yaylası’nda elektrik yok. Kestel Mahallesi’ndeki Tırılar Sokak’ta yaşayan vatandaşların elektrikli eşyaları trafo yetmezliği nedeniyle zarar görüyor. Kestel Muhtarı Muhterem Şimşek bunu birçok kez dile getirdiği halde trafo değişikliği olmamasında dolayı vatandaşlar çok büyük zarara uğruyor. Hükümetin Alanya’ya yatırım yapacaksa bunda herhangi bir ayrım gözetmeksizin tüm mahallelere, ilçeye ortak hizmet götürülmesi taraftarıyız” dedi.