7 Ekim koronavirüs verileri açıklandı

7 Ekim'de açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 30 bin 19 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 217 olarak kayıtlara geçti. Tedavisi tamamlanan 32 bin 240 hasta taburcu olurken bugün 362 bin 152 test yapıldı. Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 236 kişi hayatını kaybederken, 30 bin 438 de yeni vaka tespit edilmişti.



