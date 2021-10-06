6 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı

6 Ekim'de açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 30 bin 438 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 236 olarak kayıtlara geçti. Tedavisi tamamlanan 31 bin 413 hasta taburcu olurken bugün 358 bin 64 test yapıldı. Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 228 kişi hayatını kaybederken, 29 bin 802 da yeni vaka tespit edilmişti.

Bakan Koca da sosyal medya hesabından vaka tablosuyla ilgili paylaşımda bulundu. Bakan Koca, "Vaka sayıları neden düşmüyor? Sebeplerden üçü: Toplumsal hareketlilik çok arttı. Dışarıda, ortak mekânlarda tedbire önem verilmiyor, hastalığın yayılma ortamları çok fazla. Toplum bağışıklığını henüz sağlamış değiliz. Ne yapmalıyız? Tedbirlere uymalı, aşılarımızı tamamlamalıyız" dedi.