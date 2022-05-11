5 Yaşındaki Kız Çocuğu Yaşam Savaşını Kaybetti

Kaza, 3 Mayıs Salı günü saat 09.20 sıralarında Kızılgüney Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bayram ziyaretinin ardından Kızılgüney Mahallesi’nden Gazipaşa’ya dönen 47 yaşındaki M.A.’nın kullandığı 07 AOA 982 plakalı kamyonet, virajı alamayıp yoldan çıktı. Kamyonet içinde bulunan 6 kişiyle birlikte 170 metre uçuruma yuvarlandı. Meydana gelen feci kazada, 8 yaşındaki E.B.Ç. olay yerinde hayatını kaybetti. Araç sürücü M.A. ile kamyonette yolcu olarak bulunan H.A. (49), Y.Ç. (38), A.İ.A. (17) ve Zeynep Aşkar (5) kazada yaralandı. Kazayı gören mahalle halkı, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

Alınan ihbarın ardından olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılardan A.İ.A., özel bir araçla, diğer yaralılar ise ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada ağır yaralanan 5 yaşındaki Zeynep Aşkar hastanede yapılan müdahalenin ardından Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Burada tedavi altına alınan Zeynep Aşkar, 7 gündür tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybetti. Minik Zeynep’in, Gazipaşa’nın tanınış esnaflarından, Gazipaşa Avcılar ve Atıcıler Derneği Başkanı İdris Aşkar’ın kızı olduğu öğrenildi. Minik Zeynep, dün ikindi namazına müteakip Kızılgüney merkez mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.