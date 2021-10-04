4 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı
Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin 4 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı.
GÜNDEM 04.10.2021, 20:38 YEDİ GÜN HABER-2-
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'nin 4 Ekim koronavirüs tablosunu resmi Twitter hesabından paylaştı. Bakan Koca'nın paylaşımına göre, son 24 saatte 28 bin 810 kişi koronavirüse yakalanırken 248 kişi de hayatını kaybetti.
Bakan Koca 4 Ekim tablosunu şu ifadelerle açıkladı: "Tabloda sık sık endişe verici vaka ve vefat sayıları görüyoruz. Daha iyi durumda olduğumuz dönemler de var. Art arda iniş çıkışlar geliyor. Bu bir kısır döngü mü? Tedbirlerde tekrarlanan yorgunluğa bakılırsa, evet. Ama aşının yakında bu döngüyü kıracağını unutmayın. Toparlanalım!"
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