30 Eylül koronavirüs tablosu açıklandı

30 Eylül'de açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 29 bin 104 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 216 olarak kayıtlara geçti. Tedavisi tamamlanan 32 bin 119 hasta taburcu olurken bugün 357 bin 853 test yapıldı. Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 227 kişi hayatını kaybederken, 29 bin 386 de yeni vaka tespit edilmişti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da vaka tablosuyla ilgili bir paylaşımda bulundu. Bakan Koca, "Bugünkü can kaybımız 216. Kaybettiğimiz kişiler kendileri önlem almamış olsalar, ama diğer insanlar salgınla mücadelenin gereklerini tam olarak yapsalardı sonuç çok farklı olacaktı. Bulaşma ve vefatlar, zincirleme ihmal sonucu gerçekleşiyor. Aşılarımızı olup, tedbirlere uyalım" dedi.