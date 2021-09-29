29 Eylül koronavirüs tablosu açıklandı

29 Eylül'de açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 29 bin 386 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 227 olarak kayıtlara geçti. Tedavisi tamamlanan 31 bin 018 hasta taburcu olurken bugün 355 bin 442 test yapıldı. Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 239 kişi hayatını kaybederken, 28 bin 892 de yeni vaka tespit edilmişti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da vaka tablosuyla ilgili bir paylaşımda bulundu. Bakan Koca, "Günlük vaka sayısında 20.000'in altını kritik eşik kabul ediyoruz. Yeni vaka sayılarımızsa 30.000'e yaklaşmış durumda. Bugünkü vefat sayımız, daha önceki yüksek vaka sayılarının sonucu olarak 227. Bu tabloya karşı, başarının şartı tedbirlere muntazaman uyum ve aşıdır!" dedi.