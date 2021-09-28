28 Eylül koronavirüs tablosu açıklandı

28 Eylül'de açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 28 bin 892 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 239 olarak kayıtlara geçti. Tedavisi tamamlanan 30 bin 336 hasta taburcu olurken bugün 356 bin 661 test yapıldı. Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 206 kişi hayatını kaybederken, 27 bin 188 de yeni vaka tespit edilmişti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabından vaka tablosuyla ilgili paylaşımda bulundu. El birliğiyle vaka sayısının 20 binin altına indirmek gerektiğini belirten Koca, "'Bu kadar insanın içinde gelip beni mi bulacak?' Covid-19 toplam vaka sayısı, bugün 28.892 yeni vakayla, 7 Milyon 95.580'e yükseldi. Testleri pozitif çıkana kadar çoğu insan kendini riskten uzak görüyordu. Maske ve mesafe konusunda dikkatli olup, aşılarımızı mutlaka yaptıralım!" ifadelerini kullandı.