27 Eylül koronavirüs tablosu açıklandı

27 Eylül'de açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 27 bin 188 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 206 olarak kayıtlara geçti. Tedavisi tamamlanan 25 bin 160 hasta taburcu olurken bugün 353 bin 324 test yapıldı. Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 228 kişi hayatını kaybederken, 25 bin 961 de yeni vaka tespit edilmişti.