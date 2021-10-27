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25 Metrelik yola kapalı durak
Antalya Büyükşehir Belediyesi, Alanya’da ihtiyaç duyulan yerlere durak koyma çalışmalarını sürdürüyor.
GÜNDEM 27.10.2021, 09:46 Meliha Yılmaz
Antalya Büyükşehir Belediyesi, Alanya’nın insan ve trafik yoğunluğunun en fazla olduğu yerlerden biri olan 25 metrelik yolda ihtiyaç duyulan noktalara kapalı durak çalışması yaptı. Çok sayıda vatandaşın otobüs beklediği Çarşı Mahallesi, Garanti Bankası önündeki kaldırıma kapalı durak monte edildi. Gündüz trafik yoğunluğunun fazla olması nedeniyle gece yapılan çalışmayla durak belirlenen yere Büyükşehir trafik ekipleri tarafından konuldu. Gece çalışmanın tamamlanmasıyla birlikte sabah vatandaşlar durağı kullanmaya başladı. Böylece durak sayesinde vatandaşlar kışın yağmurdan yazın da korunabilecek.
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