24 Eylül koronavirüs tablosu açıklandı

24 Eylül'de açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 27 bin 197 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 221 olarak kayıtlara geçti. Tedavisi tamamlanan 20 bin 458 hasta taburcu olurken bugün 355 bin 226 test yapıldı.