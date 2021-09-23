23 Eylül koronavirüs tablosu açıklandı

23 Eylül'de açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 27 bin 844 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 217 olarak kayıtlara geçti. Tedavisi tamamlanan 21 bin 267 hasta taburcu olurken bugün 356 bin 132 test yapıldı. Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 242 kişi hayatını kaybederken, 28 bin 168 de yeni vaka tespit edilmişti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabından vaka tablosunu paylaşarak, "Yeni vaka sayımız 27.844. Can kaybımız 217. Salgının dramatik sonuçlarını yeni vaka sayıları belirliyor. Can kayıplarındaki azalmayı ancak vaka sayılarını istikrarlı şekilde düşürerek sürekli hale getirebiliriz. Tabloyu aşılarımızı olarak, tedbirlere uyarak kontrol altına alalım." ifadelerini kullandı.