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20.yılı dolduran Kasapoğlu’na plaket
Mimarlar Odası, meslekte 20'nci yılını dolduran Belediye Başkan Yardımcısı Tunahan Kasapoğlu'nu plaket ile ödüllendirdi.
GÜNDEM 05.11.2021, 12:48 Meliha Yılmaz
Antalya Mimarlar Odası Alanya Şubesi tarafından düzenlenen gecede meslekte 20'nci yılını dolduran Belediye Başkan Yardımcısı Tunahan Kasapoğlu'na plaketini Şube Başkanı Gülderen Toprak verdi. Kendisini onure eden Oda Yönetimi'ne teşekkür eden Kasapoğlu, "Böylesi önemli ve anlamlı bir gece düzenleyip, meslekte 20'nci yılını dolduran meslektaşlarımı unutmayan Oda Başkanımız ve Yönetimine teşekkür ediyorum" dedi
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