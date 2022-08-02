20 Yıl Sonra Yedigün Haber’e Konuştu

Kamuoyunda çıkan dedikoduların asılsız olduğunu belirten Tahsin Küçülmez, İsabel doğduğu günden bu yana bizimle beraber dedi.



DNA Testinin sadece İsabel’in soy ismine kavuşabilmesi için yapıldığını belirten Küçülmez, ‘’Basında çıkan haberleri yıllardır üzülerek okuyorum. Yıllardır Alanya kamuoyunda bilgi kirliliği var. Rahmetlinin yaptığı kazanın hemen ardından annesinin İsabel’e hamile olduğunu öğrendik. O günden bu yana da biz İsabel’e sahip çıktık. Çocukluğu dahil her yıl en az iki defa Alanya’ya geldi annesiyle birlikte. Bu süreçte uçak biletleri dahil her türlü masraflarını karşıladık. Hatta DNA testinden yıllar önce kendisine Kestel sahilde yeni bir daire verdik. 5 yıldır bu dairede kalıyor.



SOY İSMİ İÇİN DNA TESTİ YAPILDI



İsa Küçülmez’in abisi Tahsin Küçülmez DNA testinin soy ismi için yapıldığını belirtti. İsabel’in babaannesiyle dahi görüştüğünü sözlerine ekleyen Tahsin Küçülmez, ‘’İsabel soy ismim yok dedi. Kanunen DNA testinin yapılması gerekiyordu. Biz sonucu zaten biliyorduk. İsabel artık resmi olarak Küçülmez soy ismini alabilecek, bizde mutluyuz bundan. İlk günden bu yana kızımıza sahip çıktık ve çıkmaya devam edeceğiz’’ dedi.

İsabel’in babaannesi Durkadın ile de sürekli görüştüğünü belirten Tahsin Küçülmez, 6 Ağustos’ta İsabel’in tekrar Alanya’ya geleceğini ilerde de Alanya’da yaşayacağını belirtti.