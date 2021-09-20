20 Eylül koronavirüs tablosunu açıkladı

20 Eylül'de açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 27 bin 688 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 231 olarak kayıtlara geçti. Tedavisi tamamlanan 27 bin 949 hasta taburcu olurken bugün 346 bin 435 test yapıldı.

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BAKAN KOCA: "ÖNEMLİ MESAFE KAYDETTİK"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabından vaka tablosunu paylaşarak, "Günlük KOVİD-19 tablomuz değişti. Bugünden itibaren, il bazında, ilk doz yerine, en az iki doz aşı olanların oranlarını paylaşacağız. Aşılarımızı yaptırarak vaka sayılarını düşürelim, can kayıplarımızı azaltalım. İlk doz aşıda önemli bir mesafe kaydettik." ifadelerini kullandı.



