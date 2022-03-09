2 Tır Kafa Kafaya Çarpıştı!

Edinilen bilgiye göre kaza, Gazipaşa’nın Zeytinada Mahallesi’nde meydana geldi. Saman yüklü bir Tır ile karşı istikametten gelen başka bir Tır kafa kafaya çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil sağlık ekipleri yönlendirildi. Kazada yaralanan 2 kişi bölgede bulunan bir hastaneye ambulansla nakledildi. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.