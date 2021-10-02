2 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı

2 Ekim'de açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 27 bin 973 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 203 olarak kayıtlara geçti. Tedavisi tamamlanan 22 bin 110 hasta taburcu olurken bugün 352 bin 162 test yapıldı. Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 210 kişi hayatını kaybederken, 28 bin 873 de yeni vaka tespit edilmişti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da vaka tablosuyla ilgili bir paylaşımda bulundu. Bakan Koca, "Yeni vaka sayımız 27.973. Can kaybımız 203. Sonbahar, kış şartlarında salgınla mücadele biraz daha zor. Kapalı ortamlarda geçen zaman ve temas artıyor. Maske kullanımı fazlasıyla önem kazanmış durumda. Hastalığın solunum yoluyla bulaştığını unutmayalım. Aşılarımızı yaptıralım." dedi.