186 Otel İcralık Oldu

Otellere gerçekleştirilen toplam icra işlemlerinin ilçelere göre dağılımında 32 otel ile Bodrum lider. İller dağılımında Muğla'yı 22'şer işlem ile Antalya ve İstanbul izliyor. Pandemi döneminde icra işlemi yapılan otellerin yarısına yakını üç şehirde bulunuyor. Türkiye Bankalar Birliği'nin (TBB) pandemi nedeniyle bankalara "kredi borcunu zamanında ödemeyen otellere takip işlemi başlatmayın, borcu yapılandırın" talimatına rağmen Türkiye'nin her yerinden 38 ilde 186 otel icralık oldu. Böyle olmasaydı icralık otel sayısı katlanırdı. Nitekim sektöre en çok kredi kullandıran Denizbank'ın Genel Müdürü Hakan Ateş toplam 25 otelin satışını yaptıklarını söylemişti.

İCRALIK OTEL SAYISINDA BODRUM LİDER

İcralık otellerin illere göre dağılımında 47 işlem ile Muğla ilk sırada yer aldı. Muğla'da icra işlemi tatbik edilen 47 otelin 32'si Bodrum'da bulunuyor. Buna göre Muğla'daki otellere toplam icra işlemlerinin yüzde 70'i Bodrum'da gerçekleşti.

İCRALIKLARIN YARISI ÜÇ ŞEHİRDE

İl bazında ilk sırada olan Muğla'yı 22'şer işlem ile Antalya ve İstanbul izliyor. Buna göre pandemi döneminde icra işlemi yapılan otellerin yarısına yakını üç şehirde gerçekleşti. İcralık otel sayısı gazete ve internet sitelerinde zaman zaman çıkan abartılı ve gerçek olmayan rakamları değil, yasa gereği Basın İlan Kurumu (BİK) üzerinden yayınlanan icra işlemleri ilanlarındaki resmi rakamları içeriyor. İcralık otellerin yıllara göre dağılımında 2020, 79 işlem ile ilk sırada. 2021'de oteller için gerçekleşen icra işlemi 2020'nin bir eksiği ile 78. 2022'nin ilk altı ayı, Haziran sonu itibariyle gerçekleşen icra işlemi de 29 oldu.

2020-2022 haziran sonu itibariyle icralık olan otellerin illere göre dağılımında: Adana ve Zonguldak 4'er, Eskişehir ve Kahramanmaraş 3'er, Artvin, Çorum, Kütahya ve Malatya 2'şer, Ağrı, Aksaray, Ardahan, Bilecik, Bursa, Denizli, Edirne, Hatay, Isparta, Karabük, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kocaeli, Manisa, Mardin, Nevşehir, Samsun, Ş.Urfa, Van, Yalova'da bu dönemde 1'er otel icralık oldu.