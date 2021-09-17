17 Eylül günü koronavirüs verileri açıklandı

17 Eylül'de açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 27 bin 692 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 237 olarak kayıtlara geçti. Tedavisi tamamlanan 23 bin 197 hasta taburcu olurken bugün 341 bin 854 test yapıldı. Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 262 kişi hayatını kaybederken, 28 bin 118 de yeni vaka tespit edilmişti.



