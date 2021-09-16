16 Eylül koronavirüs tablosu açıklandı

16 Eylül'de açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 28 bin 118 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 262 olarak kayıtlara geçti. Tedavisi tamamlanan 32 bin 249 hasta taburcu olurken bugün 343 bin 142 test yapıldı. Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 248 kişi hayatını kaybederken, 28 bin 224 de yeni vaka tespit edilmişti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Can kaybımız 262. Vaka sayımız 28.118. Artan hareketlilikle risk daha da yaygın. Yarın tedbirleri uygulayarak, ortalama 1 hafta sonra tablodaki sonuçların değişmesinde, 2. doz aşınızı olarak da, 2 hafta sonra salgına karşı kalıcı başarı elde edilmesinde pay sahibi olabilirsiniz" dedi.