15 Eylül koronavirüs tablosu açıklandı

15 Eylül verilerine göre 341 bin 004 test yapıldı. Son 24 saatte, 28 bin 224 yeni vaka tespit edildi. 28 bin 536 kişi de sağlığına kavuşurken korona nedeniyle bugün 248 kişi hayatını kaybetti. 14 Eylül verilerine göre, dün 334 bin 535 test yapılmıştı. Dün, 27 bin 802 vaka tespit edilirken, 276 kişi hayatını kaybetmiş ve 29 bin 191 kişi sağlığına kavuşmuştu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Can kaybımız 248. VAKA SAYIMIZ 28.224. Hareketliliğin, dolayısıyla temasın çok yoğun olduğu bir dönemdeyiz. 28 Binin üzerine çıkan yeni vaka sayısına karşı hepimiz tedbirleri uygulamalı, çift doz aşıda hızlı olmalıyız. Salgına karşı başarının şartı birlikte hareket etmektir" dedi.