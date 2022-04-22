1 Mayıs İşçi Bayramı’na Davet

Yaklaşan bayram öncesi 1 Mayıs Tertip Komitesi adına konuşan Ali Koca, Alanya’da yaşayan tüm vatandaşları İşçi Bayramı’nı kutlamaya davet etti. PTT Alanya Müdürlüğü önünde toplanan komite üyelerinin destek verdiği Ali Koca, ekonomik kriz, işsizlik, zamlar, pandemi ve borçlanmayla Türkiye’de insanca yaşamanın yanında hayatta kalmanın her gün zorlaştığını söyledi. Koca, “Bu düzen toplumun işini, aşını geçimini ve sağlığını korumuyor, aksine tehdit ediyor.

Bu düzenin çarkları, zengini daha zengin etmek, bankaların kasalarını doldurmak, şirketleri ihalelerle beslemek üzere kurulmuş. Bu düzenin çarkları sermayeye sömürecek ucuz emek, yağmalanacak doğa, talan edilecek kentler yaratmak üzere dönüyor. Halk işsizlikle, açlıkla, yoksullukla, artan borçlarla, salgınla mücadele ederken 20 yıldır ülkeyi yöneten AK Parti iktidarı ülkenin tüm kaynaklarını, bir avuç patron ve ayrıcalıklı zümreyi korumak için seferber etti, etmeye devam ediyor. Halk işe, ekmeğe, insanca bir yaşama olduğu kadar demokrasi, adalet ve hukuka da aç. Bu düzen yurttaşların hakkını, hukukunu çiğniyor, adaletsizliği büyütüyor. Bu düzenin devamı için demokrasinin son kırıntıları da ortadan kaldırılıyor.

Gün şikâyet etme günü değil. Biz tüm sömürülenler, yoksullaşanlar, ezilenler olarak bu düzeni değiştirme, 82 milyonun insanca yaşayacağı bir ülkeyi inşa etme gücümüz var. 1 Mayıs, İşçi Sınıfının Uluslararası Birlik Mücadele ve Dayanışma Günü ülkenin dört bir yanında gücümüzü ve coşkumuzu meydanlara taşıdığımız gün olacak. Türkiye’nin dört bir yanında 1 Mayıs meydanlarında omuz omuza olacağımızı ilan ediyor, emekten, barıştan, demokrasiden, eşitlikten, özgürlükten yana olan herkesi 1 Mayıs meydanlarında buluşmaya çağırıyoruz. Alanya’da 1 Mayıs günü saat 11.00’de Kuyularönü Meydanı’ndan yürüyüş yapıp Şelale Meydanı’nda halaylarımızı çekeceğiz. Tüm halkımız davetli” dedi.