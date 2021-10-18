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YÖREX kapılarını açıyor
“1. YÖREX Yöresel Ürünler Fuarı” 20 – 24 Ekim 2021 tarihleri arasında Antalya ANFAŞ Fuar Merkezi’nde gerçekleştirilecek.
EKONOMİ 18.10.2021, 20:49 YEDİ GÜN HABER-2-
Bu yıl on birincisi düzenlenecek olan YÖREX- Yöresel Ürünler Fuarı’nda, Alanya Ticaret ve Sanayi Odası tarafından açılacak stantta Alanya yöresel ürünleri ile bir kez daha vitrine çıkacak.
Fuar’da yer alacak Alanya standında Alanya İpek Dokuma Tezgahı ve Koza Ürünleri, Sukabağı Ürünleri, Muz, Keçiboynuzu, Tropikal Meyveler, S Pasta ve Çiğirdik, Badem Kahvesi, Kuruyemiş, Muz Ürünleri gibi Alanya’ya özgü ürünler sergilenecek. Ayrıca ALTSO tarafından coğrafi işareti Alanya’ya kazandırılan Alanya Avokadosu da Alanya standında yerini alacak.
Açılışı 20 Ekim 2021 Çarşamba günü saat 11.00’de gerçekleşecek olan fuar, 20 – 24 Ekim 2021 tarihleri arasında saat 10:00-20:30 arası ziyaret edilebilecektir.
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