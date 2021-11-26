Yenialp'ten dükkan sahiplerine çağrı

Türk Lirası’nın döviz karşısında değer kaybı durmadı, bu sürecin en önemli mağduru da dükkan kiralarını döviz üzerinden ödeyen işletme sahipleri oldu. Pandemi sonrası ekonomik olarak toparlanmaya çalışan esnaf bu kez de döviz yüzünden sarsıldı. Türk Lirası kazanıp dolar euro üzerinden kira ödemek zorunda kalan işletme sahipleri duruma isyan etti. Esnafın yaşadığı zorlukları Dim TV’ye anlatan Alanya Bakkallar ve Bayiler Odası Başkanı Velittin Yenialp, “ Son günlerde ürünlere gelen zamlar esnafımızı ciddi anlamda sıkıntıya soktu.

Zamların temelinde dolar ve euronun yükselmesi yatıyor. Esnaflarımız zamlar karşısında giderek erimeye başladı. 3 TL’ye alıp 3,20 kuruşa sattıkları ürünleri artık 6 TL’ye alıyorlar. Dolayısıyla sermayelerinde çok büyük kayıplara neden oluyor. Bu zamanların bir an önce önüne geçilmesi gerekiyor. Dolar ve euroya mutlaka bir fire vurulması lazım. Dükkan sahiplerinin esnaflardan euro ve dolar üzerinden kira istemeleri esnafları iyice çıkmaza sokuyor. Esnafların kiralarını euro ve dolar üzerinden ödüyor olması kur artışı ile birlikte otomatik olarak kiraların yüzde 70- 80 artmasına neden oluyor. Dükkan sahipleri lütfen ellerini vicdanlarına koysunlar. Biraz kiracılarınızı da düşünün. Zamların önüne geçilmesi için ekonominin bir an önce düzelmesi lazım. Böyle giderse esnaflar sermayelerini kaybedip dükkanlarına kilit vuracaklar” dedi.