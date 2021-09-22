Türkiye'de 2022 yılında asgari ücret kaç TL olacak?

Asgari ücret tespit komisyonu görüşmeleri için geri sayım başlarken Kıbrıs asgari ücret rakamı için beklenen açıklamayı yaptı. Hükümet ilk olarak kamu işçileri ardından da ise memur emeklisi ve memurlar için 2022 zam oranı görüşmelerini tamamlamıştı.

Sırada milyonlarca asgari ücretli için beklenen zam görüşmeleri kaldı. Memur ve kamu işçileri ile emekliler için yapılan zam görüşmelerinde hükümetin koronavirüs salgını nedeni ile oluşan ekonomik dalgalanmaya ve krize rağmen daha ılımlı yaklaşması ve uzlaşmacı tavrı asgari ücretlilere de moral oldu. Muhalefetin sürekli olarak ekonomide yaşanan dalgalanma üzerinden erken seçim çağrısı yapması nedeni ile daha yüksek bir zam oranı müjdesi verileceği belirtiliyor.

2022 ASGARİ ÜCRET TAHMİNİ BEKLENTİSİ NE KADAR, ASGARİ ÜCRET EN FAZLA KAÇ TL OLUR?

2021 senesinde yapılan tüm çağrılara rağmen bir önceki zam oranına göre daha yüksek olmasına rağmen yine de asgari ücret 3 bin lira sınırının altında kalmış ve 2 bin 825 TL olarak açıklanmıştı. 2022 senesi için ise beklentiler oldukça arttı. Bazı şehirlerde kiraların dahi asgari ücret rakamını aşması, yükselen enflasyon rakamları nedeniyle asgari ücretli vatandaşların büyük bir geçim sıkıntısı yaşaması ve doğalgaz, elektrik başta olmak üzere pek çok temel ihtiyaç maddesine gelen yüksek zamlar sonrasında gözler asgari ücret görüşmelerine çevrildi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti KKTC asgari ücret maaşı zammı için yapılan görüşmeler sonrasında 1 Eylül 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;

Saatlik; 28,67 TL

Günlük; 229,38 TL

Haftalık; 1.146,92 TL

Aylık; 4,970 TL

Aylık Net: 4 Bin 324 TL oldu.

4 BİN LİRA CİVARINA ÇEKİLEBİLİR

Türkiye'de de siyaset kulislerinden elde edilen ilk bilgilere göre asgari ücretin en düşük 3 bin 400 TL olması planlanıyor. Zaten enflasyon rakamları dikkate alınarak yapılan bir zam hesaplamasında bu rakama ulaşılıyor. Ancak son dönemde yapılan anketlerde ekonomik sıkıntılar nedeni ile oy oranlarında AK Parti'nin büyük bir kayıp yaşadığı iddia edilirken seçim yatırımı olarak yüksek bir zam yapılabileceği iddiası gündeme taşındı.

Hükümete yakın isimlerin kaleme aldığı iddialara göre 2022 asgari ücret zammı ile maaşların 4 bin lira civarına çekilmesi aradaki yüksek farkın ise işverenlere asgari ücret desteği olarak devlet tarafından ödeneceği belirtiliyor.

ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU HANGİ TARİHTE TOPLANACAK?

2022 asgari ücret görüşmeleri her zaman olduğu gibi en geç Aralık ayının ilk haftası içerisinde başlayacak. Aralık ayında başlayacak asgari ücret tespit komisyonu toplantısı ile Çalışma Bakanlığı, işçi sendikaları ve işverenler sendikaları arasında 3 tur görüşme yapılırken en geç Aralık ayının son haftasında 20222 asgari ücret 2022 zammı için beklenen açıklamanın yapılacağı dile getiriliyor. Söz konusu rakamda uzlaşma sağlanması beklenirken hükümetin asgari ücrete desteğini sürdüreceği belirtiliyor.