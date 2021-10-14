Sarıca Türk Lirasını değerlendirdi

Saadet Partisi Alanya İlçe Başkanı Hüseyin Sarıca, Dolar’ın 9 TL olduğunu hatırlatarak, “Doların artışı neden bizi çok ilgilendiriyor. Sebebini hepimiz biliyoruz. Bugün Türkiye olarak 450 milyar Dolar borcumuz varsa, Dolar’ın bir kuruş artışı ile Türkiye olarak 4,5 milyar lira borcumuz artmış oluyor. Döviz bizim için önem taşıyor. Yılbaşında Dolar 7,35 iken, asgari ücret 2.825 liraydı. Yani 384 Dolar ederken, bugün itibariyle 313 Dolar’a düşüyor. Asgari ücret Dolar’ın artışı karşısında 67 Dolar azalmış. Kaybımız % 17 olmuştur. Paramız Dolar karşısında eridiği için gelirimiz artmıyor. Giderimiz sürekli olarak artıyor. Sayın Cumhurbaşkanı, ‘Bakın şunların haline. Amerika’da kuyruklar var, İngiltere’de benzin yok’ demesi, Türk milletini tatmin etmiyor. Paramız sadece Dolar, Sterlin, Euro karşısında değil, Rus Rublesi, Bulgar Levası, Şili Pesosu karşısında da değer kaybediyor. Bütün bu olumsuz tablo karşısında Cumhurbaşkanı gündem değiştirerek yeni bir anayasa istiyor. Başkanlık sistemiyle Meclisi etkisiz hale getirdi. Kendisini denetleyemeyecek bir meclis inşa etti. Meclisin yasama yetkisini Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle ortaksız olarak kullanıyor. Gensoru yok. Gensoruyla cumhurbaşkanını, bakanını, hükumeti düşüremiyorsun. Memleketi soyup soğana çevirse, vatandaşa metelik bırakmasa, kendisine soruşturma açma şansın yok” dedi.