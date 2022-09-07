Motorine Zam Sonrası İndirim Geliyor

Rusya- Ukrayna savaşı ile 133 dolara kadar yükselen petrol fiyatları bugün zirveden çok uzakta. Çin'de koronavirüs karantinalarının devam etmesi ve son olarak OPEC+ üyelerinin Ekim’de üretim seviyelerini günlük 100 bin varil kısacağı kararı almasıyla petrol fiyatları 92 dolara kadar geriledi. Petroldeki hareketlilik yurt içinde akaryakıt fiyatlarının da hemen her gün değişmesine neden oldu. 6 Eylül Pazartesi günü 70 kuruş zamlanan motorinin fiyatı bugün de 77 kuruş arttı. Bugün zam gelen motorin için yarın indirim yapılacağı öğrenildi. Motorin litre fiyatı için bu gece yarısından geçerli 1,14 TL indirim bekleniyor. Benzine yapılan 56 kuruşluk zammın ardından ise bugün bir fiyat değişikliği ise olmadı.

MOTORİNİN LİTRESİ KAÇ LİRA OLDU?

Zammın ardından motorinin litresi İstanbul'da 25 lira 99 kuruşa, Ankara'da 26 lira 10 kuruşa, İzmir'de ise 26 lira 12 kuruşa yükseldi.

AKARYAKIT FİYATLARI DEĞİŞİMİ

18 Ağustos Perşembe günü motorine 79 kuruş zam, benzine 83 kuruş indirim, 20 Ağustos Cumartesi günü motorine 1 lira 7 kuruş zam, 25 Ağustos Perşembe günü motorine 95 kuruş zam, 30 Ağustos Salı günü benzine 1 lira 4 kuruş indirim, 3 Eylül Cumartesi günü benzine 1 lira 51 kuruş, motorine ise 2 lira 41 kuruş indirim, 6 Eylül Pazartesi günü benzine 56 kuruş, motorine 70 kuruş zam, LPG'ye ise 40 kuruş indirim gelmişti.