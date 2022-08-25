Motorine İki Haftada Beşinci Zam
Dün gece zamlanan motorine bu geceden itibaren bir zam daha gelecek. Son iki haftada motorine beşinci kez zam gelmiş olacak.
Petrol ve döviz kurlarındaki artışın yanı sıra küresel talepteki artış motorin fiyatlarını yükseltiyor.
Akaryakıt sektörü kaynaklarının aktardığına göre, bu geceden itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 87 kuruş zam gelecek.
Motorine dün gece de 95 kuruş zam gelmişti.
Benzinde ise bu gece zam beklenmiyor.
İKİ HAFTADA BEŞİNCİ ZAM
Motorine 11 Ağustos'ta 82 kuruş, 18 Ağustos'ta 77 kuruş, 20 Ağustos'ta 1 lira 7 kuruş, 25 Ağustos’ta 95 kuruş zam geldi.
Bu geceki zamla birlikte motorine iki haftada toplamda 4 lira 48 kuruş zam gelmiş olacak.
YENİ FİYATLAR NE OLACAK?
Bu geceki zamla birlikte motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 26,85 TL'ye, Ankara'da 26,96 TL'ye, İzmir'de 26,98 TL'ye yükselecek.
Benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 21,15 TL, Ankara'da 21,28 TL, İzmir'de 21,27 TL seviyesinde bulunuyor.
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