Konut Fiyat Artışının Temel Nedenini Açıkladı

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) ve Batı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme Vakfı (BAGEV) Başkanı Davut Çetin, TÜİK tarafından açıklanan 2022 yılı 2. çeyrek yapı izin istatistiklerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Başkan Çetin açıklamasında şunları kaydetti: “TÜİK tarafından belediyelerden derlenen, inşaat sektöründe faaliyet hacmine ve konut arzındaki gelişmeye ışık tutan yapı ruhsat verilerine göre, Türkiye genelinde, 2022 yılının ilk yarısında yapı ruhsatı alınan daire sayısı yüzde 21 azalmıştır. Yıllık konut üretimi, 2014 yılında 1 milyonu aşmış, 2017 yılında 1,4 milyon daire sayısına ulaşmış, ancak 2019 yılında ekonomik sorunlar nedeniyle 319 bine, 2020 yılı pandemi koşullarında 555 bine gerilemiştir. Bu yılın ilk yarısında konut üretiminde geçen yıla göre gerileme olduğunu görüyoruz. Geçen yıl yapılan 721 bin konut üretiminin 332 bini ilk yarıda yapılmıştı. Bu yılın ilk yarısında konut üretiminin yüzde 21 oranında düşüşle 261 bine gerilediği görülmektedir. Yılın ikinci çeyreğindeki yıllık gerileme ise yüzde 26 oranındadır. Konut fiyatlarındaki artışın temel nedeninin arz-talep dengesizliği olduğuna geçtiğimiz aylarda da dikkat çekmiştim" diye konuştu.