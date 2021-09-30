Kobilere yeni kredi desteği geliyor
İstihdam odaklı ve ağırlıkla KOBİ'lere yönelik 23 milyar lira tutarında kefalet hacmi oluşturacak yeni bir kredi paketi hazırlandı.
EKONOMİ 30.09.2021, 21:57 YEDİ GÜN HABER-2-
Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın istihdam artırma odaklı, KOBİ ağırlıklı şirketlere yönelik 23 milyar TL tutarında kefalet hacmi oluşturacak bir paket hazırladığı bildirildi. İkinci çeyrek Kamu Maliyesi Raporu'nda yer alan bilgiye göre, Ekonomik Reform Programı kapsamındaki eylemlerin hayata geçirilmesinde bu kredi paketinin kullanılacağı belirtildi.
Buna göre, istihdama ilave katkı yapabilecek mikro ve küçük işletmeler ile imalata dayalı ithal edilen ürünleri yerli olarak üretme imkanı olan yatırım teşvik belgesi sahibi şirketler ve yerli malı belgesi olan soğuk hava üniteleri ve araç üstü iklimlendirme kasa yatırımı yapan şirketler bu kredi programında ana hedef kitle olacak.
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