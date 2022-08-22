Hazine Gazipaşa’da 3 Taşınmazını Satıyor

Antalya Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü’ne bağlı Gazipaşa Milli Emlak Şefliği, Cumhuriyet, Muzkent ve Göçük mahallelerinde bulunan 3 taşınmazını açık arttırma usulüyle satacak. Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunan arsa ile Muzkent ve Göçük mahallelerinde bulunan tarla vasıflı taşınmazların satışı, 31 Ağustos Çarşamba günü saat 10.00’da Gazipaşa Hükümet Konağı Milli Emlak Şefliğinde yapılacak. 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun (DİK) 45. Maddesi’ne göre açık artırma usulü ile yapılacak ihalede taşınmazların satışı ayrı ayrı yapılacak.

İŞTE TAŞINMAZLARIN MUHAMMEN BEDELLERİ

Cumhuriyet Mahallesi’nde 1799 ada, 4 parsel üzerinde kayıtlı ve fiili durumu işgalli olan 953,13 metrekarelik arsa, 1 milyon 467 bin TL muhammen bedelle satışa çıkarılacak. Yine fiili durumu işgalli olan ve Muzkent Mahallesi 118 ada, 151 parselde kayıtlı 2.445,68 metrekarelik tarla vasıflı taşınmaz ise 367 bin lira muhammen bedelle satışa çıkacak. Göçük Mahallesi 118 Ada, 10 parsel üzerinde kayıtlı fiili durumu boş olan 3.668,15 metrekarelik tarla vasıflı taşınmaz ise 294 bin TL muhammen bedelle satışa sunulacak.