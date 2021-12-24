Haydi Türkiye, Şimdi İndirim Zamanı!

MÜSİAD, döviz kurlarındaki düşüşün ardından fiyatlarda da düşüş olması için çağrı yaptı. Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) sosyal medya hesabından, "Haydi Türkiye, şimdi indirim zamanı!" diyerek çağrıda bulundu. Çağrıda şu ifadeler kullanıldı "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı tedbirler piyasalara olumlu yansımış ve kısa sürede içerisinde Türk Lirası'nda ciddi değer artışı kaydedilmiştir. Bu çerçevede tüm iş dünyasını fiyatlarında indirim yapmaya davet ediyoruz. Döviz kurunun maliyetler üzerindeki baskısının hafiflemesiyle taşın altına elini koyarak fiyatlarını aşağı yönde revize eden MÜSİAD üyelerimizi sosyal medya hesaplarımızla kamuoyuna duyurarak, enflasyonla mücadele noktasındaki kararlılığımızı göstereceğiz" ifadelerini kullandı.

MÜSİAD Alanya Şube Başkanı Mustafa Durusoy'da genel merkez gibi tüm şubelerinde indirim çağrısına destek verdiğini ifade etti.

Zorlu süreçte hem ülkemizin ekonomik gücünü koruyarak artırması hem de vatandaşın alım gücüne katkı sağlamak temel gayemiz diyen Durusoy'da "Düşüş eğitimi süren döviz gibi bizlerde fiyatlarımızı indirmeliyiz. Çağrımız sadece MÜSİAD üyelerine değil bu memlekette ticaret yapan her birey üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmeli" dedi.