Gazipaşa’da Turizm İçin Dev Adım

Gazipaşa Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, 18. Madde İmar Uygulaması tamamlanamayan mahallelerde sırayla çalışmalar devam ediyor. Uzun yıllardır yılan hikayesine dönen Yeni Mahalle’de ve Korubaşı Mahallesi’nin bir kısmında 18. Madde İmar Uygulaması tamamlandı. Yapılan çalışmayla 900 dönüm alanı olan Yeni Mahalle’de toplamda; 600’e yakın vatandaş parseli, 6 dönüm lise alanı, 2.5 dönüm sağlık tesisi, 2 dönüm kreş, toplamda 10 dönümlük 2 adet ilkokul, 4 dönümlük 4 adet Cami alanı, 3.5 dönümlük 2 adet yurt, 7 dönüm pazar yeri ve 85 dönüm park alanı ilçeye kazandırıldı. Atatürk Parkı’nın içerisindeki özel mülkler de eşdeğer alanlara kaydırılarak ilçedeki yeşil alan miktarı artırıldı. Gazipaşa Tapu Müdürlüğü tarafından tescillenen tapular, e-devlet üzerinden ya da ilçe tapu müdürlüğünden alınabilecek.

KIZILİN’DE TURİZM YATIRIMLARI YAPILABİLECEK

Yeni Mahalledeki 18. Madde İmar uygulamasının tamamlanmasının hemen ardından Cumhuriyet Mahallesi Kızılin Mevkii’nde 570 dönüm alanda da imar uygulaması tamamlandı. Yapılan imar uygulaması çalışması ile Gazipaşa’ya; rekreasyon alanı, meydan, teknik alt yapı alanı, park alanı, yollar, ticaret alanı ve otel alanları kazandırıldı. İmar uygulama çalışmasının tapu tescilleri tamamlandı. Tapu tescili ile kesinlik kazanan parsel malikleri, bölgede artık yapı ruhsatlarını alabilecek. Bu bölgede artık turizm yatırımları yapılabilecek.

‘PLANLI VE DÜZENLİ BİR GAZİPAŞA İÇİN ÇALIŞMALARIMIZA DEVAM EDİYORUZ’

Konuya ilişkin açıklama yapan Gazipaşa Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, “İlçemizin daha düzenli olması için 18. Madde İmar uygulamalarını sırayla yapmaya devam ediyoruz. Gazipaşa Belediye encümeni ve Büyükşehir Belediye encümeni tarafından onaylanan 18. madde uygulamalarımız tapu tesciline gönderildi. Tescilleri yapılan tapular da hak sahiplerine teslim edilmek üzere hazırlandı. Biz uygulanan İmar çalışmalarında son derece adil ve şeffaf bir yaklaşımla, vatandaşa hizmeti esas alarak çalışmalarımızı sürdürdük. Yeni Mahalle imar çalışması sayesinde ilçemizin nefes alacağı kent ölçeğindeki Animasyon Merkezinin de kamunun eline geçmesiyle, burada nitelikli bir park alanı oluşturacağız. Tüm ilçe halkının ve dışarıdan gelen ziyaretçilerin kullanacağı bir dinlenme alanı yaratacağız. Bu alanın içerisindeki özel mülkiyetleri de mümkün mertebe en yakın ve eşdeğer alanlara taşıyarak buradaki mağduriyetleri gidermiş olduk. Kızılin bölgesine de birçok alanın yanında ilçemiz turizmini hareketlendirecek otel alanları kazandırdık. İlçemizin düzenli, yolu ve sokağı olan, okulu, sağlık ocağı olan mahalleleri olabilmesi için çalışmalarımıza hızla devam ediyoruz. Yapılan çalışmalar Gazipaşa’mıza hayırlı uğurlu olsun” İfadesini kullandı.