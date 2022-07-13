Euro-Dolar Eşitlenmesinde Son Durum Ne?
Dolardaki yükseliş ve Euro'daki düşüş, iki para birimi arasındaki değeri neredeyse sıfırladı. Dün paritede 20 yıl sonra bir kez daha eşitlik yaşanırken, uzmanlar bu durumun Türkiye'de başta turizm olmak üzere birçok sektörü etkileyeceği öngörüsünde bulundu. Bu durumun turizmin önemli merkezlerinden biri olan Alanya'ya yansımasının nasıl olacağı merak ediliyor.
Alanya ekonomisinde turizmin payı büyük. Özellikle Almanların tercih ettiği, Rusların da yoğun ilgi gösterdiği Alanya'da son bir haftada tesisler neredeyse yüzde 100 doldu. Bu durumun devam etmesi ise uluslararası piyasalardaki gelişmeler nedeniyle zor görünüyor.
Zira ABD ekonomisindeki toparlanma doların değerinde artışa yol açarken, Avrupa'daki durağanlık Euro'nun yerinde saymasına neden oldu. Son olarak iki para birimi 20 yıllık bir aradan sonra eşitlendi. Türkiye'de hem dolar hem euro 17.4 seviyesine geldi.
Ekonomi uzmanları ise Euro'daki değer kaybının Türkiye'ye yansımalarının olumsuz olacağı tespitinde bulundu. Mahfi Eğilmez, Twitter hesabından "Euro ile doların eşitlenmesi bizim aleyhimize bir gelişme. Çünkü ihracatımızın ve turizm gelirlerimizin ağırlığı euro ile. İthalatımızın ve dış borç ödemelerimizin ağırlığı dolarla." paylaşımında bulundu.
Ekonomist Mustafa Sönmez ise dolardaki yükselmenin Türkiye'yi mal ve hizmet satışında daha çok indirim yapmaya yönelteceği öngörüsünde bulundu. Sönmez 'Doların euroyu yakalaması ihracat, turizm gibi döviz kazandıran işleri euro ağırlıklı olan Türkiye'yi mal ve hizmet satışında daha çok dampinge zorlayacaktır. Belli bir döviz girişinin altına düşmemek için malı ve hizmeti ucuzlatırsın. Bu da yeni bir yoksullaşma demektir" değerlendirmesinde bulundu.
Son gelişmelerin ardından Alanya'yı tercih eden Alman ve Avrupa'nın Euro bölgesinden gelen turistlerin sayısında bir azalma meydana gelebileceği belirtiliyor. Bu durumun da ilçede geçimini turizm sektöründen sağlayanların yanı sıra işletmeleri zor durumda bırakacağı kaydediliyor.
Euro-dolar paritesi bugün 1.006 seviyesinde seyrediyor.
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