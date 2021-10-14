Esnafa vergi muafiyeti getiren yasa kabul edildi

Küçük esnafa vergi muafiyeti getiren Vergi Usul kanununda değişiklik öngören yasa TBMM genel kurulunda 247 oyla kabul edildi.

Kanuna göre kuaför, berber gibi basit usulde defter tutan 835 bin 488 küçük esnaf vergiden muaf olacak.

850 bin küçük esnafı rahatlatacak Vergi Usulü Kanunu, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi.

Kabul edilen kanunla; konaklama vergisinin yürürlük tarihi, 1 Ocak 2023'e erteleniyor.

Çiftçilerin desteklenmesi için kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılan destekleme ödemeleri, gelir vergisinden istisna tutulacak.

Dijital ortamda vergi takiplerinin inceleme ve denetimlerinin alt yapısı oluşturulacak.