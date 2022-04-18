‘Enflasyon Artarsa Turizmci Zarar Eder’

Merkez Bankası, "Görünmeyen işlemler Genelgesini” güncelledi. Değişiklikle döviz kazandırıcı hizmetler ve işlemlerden elde edilen dövizin istenildiği kısmı kadar bankalara satılması halinde, banka bu dövizin en az yüzde 40'nı Merkez Bankası'na satacak. Merkez Bankası'na satış işlemi, ihracat bedellerinde olduğu gibi Merkez Bankası kuru üzerinden gerçekleşecek ve satılan döviz tutarının karşılığı Merkez Bankası tarafından döviz satıcısına Türk Lirası olarak ödenecek. Merkez Bankası, mal ihracatından sağlanan gelirin bankaya satılması zorunlu olan oranı yüzde 25'ten yüzde 40'a çıkarmıştı.

‘ENFLASYON ARTARSA TURİZMCİLER ZARAR EDER’

Kleopatra Otelciler Birliği Başkanı Servet Şakiroğlu, “Hükümet döviz rezervlerini güçlendirmek için böyle bir uygulama yapıyor. Bu uygulama euro ve dolar bazında borcu olan turizmcileri etkileyecektir. Turizmciler enflasyon karşısında kendini korumak için döviz alıyor. Enflasyon artarsa en çok zarar eden turizmciler olur” ifadelerini kullandı.