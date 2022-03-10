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'Bu Şehri Er Ya Da Geç Terk Edecekler'

Alanya Şoförler Odası Başkanı Recep Çalış, "Benim taksicim, Maxim taksi çağrı servisine üye olmazsa onlar da kapıya kilit vurup, bu şehri terk eder" dedi

EKONOMİ 10.03.2022, 16:51 10.03.2022, 16:57 Meliha Yılmaz
'Bu Şehri Er Ya Da Geç Terk Edecekler'

Alanya Şoförler Odası Başkanı Recep Çalış, Alanya'da tartışma yaratan Maxim taksi çağrı servisine ilişkin tartışmalara açıklık getirdi.

Alanya'da bazı taksi duraklarını gezip, taksici esnafına Maxim taksi çağrı servisine üye olması yönünde teklifte bulunulduğunu söyleyen Başkan Çalış, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir çok taksici esnafımız, Maxim'den üyelik tekliflerini nazik bir şekilde geri çeviriyor. Alanya'da 883 taksicinin Maxim'den gelen üyelik teklifini geri çevirmesi en büyük temennimiz. Taksici esnafımız, Maxim'e üye olmazsa bu insanlar da açtıkları ofisi kapatıp, bu şehri er ya da geç terk edecektir.

Benim taksicim, bu sisteme üye olmazsa işine ve aşına da ortak almamış olur. Herkes ekmeğine sahip çıkar ve böyle bir sisteme dahil olmazsa da huzurlu ve mutlu bir ortamda çalışmasını yapar. Biz bu sistemin Alanya'da yürümemesi için Antalya Büyükşehir Belediyesi, Alanya Belediyesi ve diğer kurumlar nezdinde gereken mücadelemizi verdik ve veriyoruz da. Maxim'in Alanya'da çalışmasına asla ve asla müsaade etmeyeceğim. Bu sistemin altına ben imza atmadım, atmam da. Ben üyemin ekmeğini bölecek her şeyin karşısındayım. Hak ve hukuk çerçevesinde de esnafın ekmeğine ortak olmak isteyen her şirket, kişi ve kişilerin de karşısındayım. Herkesin bu sisteme karşı olduğumu çok ama çok iyi bilmesini istiyorum. Dün olduğu gibi bugün de, yarın da taksici esnafımın hak ve hukukunu koruyacak, onların zararına olacak her türlü çalışmanın karşısında, yararına olan bir projede de yanlarında olacağımı kamuoyunun da bilmesini istiyorum."

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