Beyaz eşya satışları Ağustos'ta düştü

Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği verilerine göre altı ana üründe beyaz eşya satışı Ağustos'ta bir önceki yıla göre yüzde 8 düşüler 683 bin 799 adet oldu.

Beyaz eşya üretimi Ağustos'ta yıllık yüzde 12 artışla 2,78 milyon adede yükseldi. İhracat ise yüzde 16 yükselerek 2,17 milyon adede ulaştı.

8 aylık satışlara bakıldığında iç pazarda yıllık artışın yüzde 12 olduğu görüldü. Bu dönemde toplam satış 5,85 milyon adet olarak kaydedildi.

Ocak-Ağustos döneminde üretim yüzde artışla 22,4 milyon olurken, ihracat yüzde 32 artışla 16,7 milyon olarak kaydedildi.



Temmuz ayının sonunda TÜRKBESD Başkanı Can Dinçer, Bloomberg HT’ye yaptığı değerlendirmede yılın ikinci altı ayında büyüme tahmini yapmanın zor olduğunu belirtmiş, sonucun pandeminin seyrine ve aşılamaya bağlı olarak değişebileceğini kaydetmişti.

Dinçer, “Pandemi sebebiyle özellikle son 7 aydır tedarikinde sıkıntı yaşanan hammadde fiyatlarında ciddi artışlar yaşandı. Beyaz eşyada maliyet artışının bir kısmı fiyatlara yansıdı, daha da yansıyacaktır.” açıklamasında bulundu