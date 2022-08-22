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Benzine Zam Geliyor
Bu geceden itibaren geçerli olmak üzere benzine zam geliyor.
EKONOMİ 22.08.2022, 10:16 Mihriye Özkan
Petrol fiyatları ve dolar kurundaki değişimlere bağlı olarak akaryakıt fiyatlarındaki hareket devam ediyor.
Sektör kaynaklarının aktardığına göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 81 kuruş zam gelecek.
Bu gece motorinde fiyat değişimi beklenmiyor. Motorine 19 Ağustos Cuma gecesi 1 lira 8 kuruş zam gelmişti.
YENİ FİYATLAR NE OLACAK?
Bu geceki zamla birlikte benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 21,14 TL’ye, Ankara’da 21,27 TL’ye, İzmir’de 21,26 TL’ye yükselecek.
Motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 25,03 TL, Ankara’da 25,14 TL ve İzmir’de 25,16 TL seviyesinde bulunuyor.
Fiyatlar iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.
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