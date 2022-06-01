Başkan Toklu'dan TOKİ Ve Tapu Açıklaması

İlk olarak Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy ile yapılan toplantıda Alanya turizmi ve turizme yönelik yapılması gereken yatırımların istişaresini gerçekleştiren Toklu burada, Bakan Çavuşoğlu, İl Başkanı ve Milletvekilleri ile birlikte Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum ile bir toplantı gerçekleştirdiler. Toplantıda; Mahmutlar Mahallesine yapılması planlanan 250 konutlu TOKİ projesi, Alanya Tapu Müdürlüğü, iş dünyasının talepleri, yapı denetim sistemi ve Alanya’nın Güzelbağ ve Bayır Mahallelerinde meydana gelen orman yangınında hasar gören yerler hakkında görüşmeler gerçekleşti.

Başkan Toklu toplantıda Bakan Kurum ile bu konular üzerine bilgi ve talepleri paylaştı. Bakanlığın Alanya'ya yapmış olduğu ve yapacağı her projenin takibini yakinen sürdürdüklerini söyleyen Toklu, "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum’u Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu, İl Başkanımız Sayın İbrahim Ethem Taş ve Milletvekillerimizle birlikte ziyaret ederek Alanya'mızı konuştuk. Sayın Bakanımıza Vatandaşlarımızın tarafına iletmiş oldukları Mahmutlar TOKİ, Alanya Tapu Müdürlüğü, iş dünyasının talepleri, yapı denetim sistemi ve Alanya’nın Güzelbağ ve Bayır Mahallelerinde meydana gelen orman yangınında hasar gören yerler hakkında görüşmelerimizi gerçekleştirip talepleri ve çözüm önerilerimizi ilettik. ” dedi.

MAHMUTLAR TOKİ İÇİN ACİL EYLEM PLANI

Mahmutlar Mahallesine 200 tanesi 2+1, 50 tanesi 3+1 olmak üzere toplamda 250 dairelik TOKİ konutlarının ihale aşamalarıyla ilgili oluşan sıkıntıların giderilmesi için Bakan Kurum’a talepte bulunan Başkan Toklu, “Mahmutlar Mahallemize yapılacak olan 250 daireli TOKİ konutlarıyla ilgili talepleri ve TOKİ için acil planlama yapılması gerektiğini Bakanımız Murat Kurum’a ilettik. Sayın Bakanımız bu durumu en kısa zamanda çözüme kavuşturabilmek için çalışmaları başlatacağı bilgisini aldık. İnşallah en kısa zamanda Mahmutlar TOKİ ile ilgili güzel haberler alacağız.” dedi.

TOKLU’DAN TAPU TALEBİ

İlçe Başkanı Mustafa Toklu Alanya Tapu Müdürlüğü ile ilgili taleplerini Bakan Kurum’a iletti. Tapu’nun mevcut durumu hakkında Bakan Kurum’a bilgi paylaşımında bulunup acil eylem planını sundu. Toklu, “Alanya Tapu Müdürlüğü hizmet binasının genişletilmesi ve yeni ek hizmet binasının yapılması, bunun mümkün olmaması durumunda ise Kadastro Biriminin başka bir binaya taşınarak tapu müdürlüğü hizmet alanının genişletilmesini, bu sayede personelin daha etkin hizmet üretmesi sağlanacağını ve personel sayısında artışa gidilerek verimli bir çalışma yürütülebileceğini konusunda ki talebimizi ilettik.” dedi.

GÜZELBAĞ VE BAYIR MAHALLELERİ DURUM DEĞERLENDİRMESİ YAPILDI

Başkan Toklu, geçtiğimiz yıl meydana gelen orman yangınlarından en fazla etkilenen Güzelbağ ve Bayır Mahallelerinde hasar gören yerlerle ilgili raporu Bakan Kurum’a sundu. “Güzelbağ Mahallesinde yapılan tespitlerde konut yapımı için 5 hak sahibi belirlenmiş olup 2 hak sahibinin evinin yapımına başlanmıştır. 3 tanesinin da tahsisle ilgili sorun çözülmesine müteakip ev yapımına başlanacaktır. Ayrıca 1 vatandaşın evi Kaymakamlık Makamı aracılığıyla Hayırsever tarafından yapılmaya başlanmıştır. 1 evde hayırseverler tarafından yapılmış ve ev sahibi evinde yaşamaya başlamıştır.

Bayır Mahallesinde 61'i Merkez, 30'si Takanlar Mevkii olmak üzere konut yapımı için toplam 91 hak sahibi belirlenmiştir. Takanlar Mevkiindeki 30 hak sahibinin evlerinin yapımı ile ilgili ön hazırlık süreci tamamlanmış ve konutlar vatandaşın kendi parsellerine yapılacak olup kamulaştırılan alan içindeki inşaatlar yerleşim planının hazırlaması akabinde başlamıştır. Merkezde yapılacak 61 hak sahibinin evlerinin yerine yenilerinin yapılması için Kamulaştırma işlemi tamamlanmış olup TOKİ tarafından ihale yapılmış ve Bayır Merkezdeki 15 evin yapımına başlanmıştır. Bu 15 evden 3 tanesi orta kata kadar yapılmış, 7 adet evin zemin betonu dökülmüş ve 5 adet evin ise yapım zemini hazırlanmış olup çalışmalar devam etmektedir.” ifadelerine yer verdi.

“Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ziyaretimize bizzat eşlik ederek bölgemizle alakalı konulara göstermiş olduğu hassasiyetten ötürü gururumuz, Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu’na teşkilatım ve ilçem adına teşekkürlerimi iletiyor, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum’a, İl Başkanımıza ve Milletvekillerimize şükranlarımızı sunuyorum. Her şey Alanya için.”