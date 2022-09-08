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Alkolün Ardından Sigaraya Da Zam
Alkol ürünlerine gelen yüzde 25 ile 30 arasındaki zammın ardından bir gruba ait sigaraya da 1.50 TL zam geldi.
EKONOMİ 08.09.2022, 12:35 08.09.2022, 12:39 Mihriye Özkan
Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, dün alkollü içeceklere zam geldiğini duyurmuştu. Aybaş, Twitter hesabından “Şarap çeşitlerine yüzde 20-25 arasında zam geldi” diye yazmıştı.
ŞİMDİ DE SİGARAYA ZAM
Aybaş sigaraya da zam geldiğini açıkladı. Aybaş, “Bir Gruba ait sigara ya zam geldi 1.50 krş.” ifadelerini kullandı.
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