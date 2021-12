Alanyalı Başkan Sert Dille Eleştirdi

DEVA Partisi Alanya İlçe Başkanı Avukat Ahmet Çakan, asgari ücretin belirlenmesinin ardından gündemi ve ekonomiyi değerlendiren bir basın açıklaması gerçekleştirdi. Çakan açıklamasında şunları söyledi: “Bu gidişatın hükümet tarafından kontrol edildiği fikrini aşılamak aracılığı ile Ak Parti ve küçük ortağı MHP, necip milletimizin duygularını istismar için her türlü yola başvuruyor. Asgari ücreti net 4,250 TL yapıp; aynı gün faiz indirimi kararı ile verilen zammı fazlasıyla Dolar bazında geri alıyor. İlk önce sorun çıkarıp; daha sonra da kurtarıcı edasıyla utanmadan halkımızın karşısına çıkıyorlar. Ancak kendileri de biliyor ki halkımızın arasına karışmaya, sokağa inip vatandaşı dinlemeye cesaretleri yok. Kendi salonlarında kendi kitlelerine hitap ediyorlar. Kitle partisinden salon partisine dönen bir güruhun hezeyanları, 85 milyonun canına okuyor.

‘HİÇBİR ŞEY OLMUYORMUŞ GİBİ DAVRANIYORLAR’

İktidar partilerinin (AKP ve MHP) yerel teşkilatlarındaki yöneticileri ise sanki hiçbir şey olmuyormuş gibi davranıyor. Hemşehri olarak bu durumun devam etmesi kabul edilemez. Alanyamızın sesini ve milletimizin feryadını her türlü mecrada korkusuzca dile getirmek bu arkadaşlarımızın üzerine vazifedir. Belki muhalefetin sesine ihanet yaftasıyla kulak vermeyebilirler ancak kendi teşkilatlarının dahi bu feryada iştiraki birilerini doğru kararlar almaya sevk edebilir. Ama hiç sanmıyorum, çünkü sadakatin üstünde biatın hakim olduğu bu teşkilatlar gerçeği dile getirmekten ziyade acizlik içerisindedirler.

‘BAŞTAN AŞAĞI YÖNETEMEME SORUNU’

Şu an içinde bulunduğumuz durum sadece ekonomik bir buhran değil baştan aşağı yönetememe sorunudur. Her alanda sorunlar baş göstermektedir. Mevcut yönetim şu an bitkisel hayattadır; halktan kopuk ve her geçen gün basiretsizliği de giderek artmaktadır.

Bu sebeple AKP ve MHP’nin yerel teşkilatlarını sorumluluk almaya, sokağın nabzını tutarak; vatandaşın içinde bulunduğu durumu genel merkezlerine iletmelerini rica ederim. Her şeyden önce bu bir vatandaşlık borcu ve ödevidir. Lütfen azda olsa sorumluluk alıp; bireysel menfaatlerinizi bir anlığına arka planda tutarak, vatandaşın yaşam mücadelesini, yaşadığı zorlukları halktan kopuk olan saray yönetimine iletin!”