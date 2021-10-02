Alanya’da zincir marketler denetlenmeli

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın fahiş fiyatlar ile ilgili 5 büyük market konusunda açıklamalarda bulunduğu ve müfettişlerce denetimlerin yapıldığı zincir marketler konusunda konuşan Şencan, bunların sürekli şube açarken hiç kimsenin ses çıkarmadığını belirtti. Şencan, “O zincir marketler toptan alım yapıyor. Toptan alım yaptıkları için de üreticinin elinde fazla kalmıyor. Sonra da piyasa kendiliğinden yükseliyor. Bunu önlemek için zamanında kent konseyinde de bunu gündeme getirdik fakat projelerimiz değer bulmadı. Alanya’da esnaf planlaması yapalım dedik. Bize, ‘Alanya’yı yıkıp yeniden mi yapacaksınız’ dediler. Projeyi rafa kaldırdık ama hala bizde duruyor. Bunları zamanında yapmak lazım. İleriyi göreceksiniz. Bu tür marketlerin mutlaka otoparkları olması lazım. Otoparkı olmayan büyük marketlere ruhsat verilmesi yasal değil. Mantar gibi zincir marketler açılıyor. Bunu planlamak lazım. Zamanında bana defterini açan mahalle bakkalım ne olacak? Yarın onlar dükkanını kapatacak ve işsiz kalacaklar. Bunlar devlet adamlığı istiyor. Bunları önceden tespit edip önlememiz gerekirdi ama iş işten geçmiş değil. İnşallah Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak bunun altından kalkarız” dedi.